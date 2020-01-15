EGİAD, Afrika ile iş birliği yapacak

Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın ev sahipliğinde "Afrika ile İş Yapmak" başlığı altında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Türkiye-Kongo İş Konseyi Başkanı ve Güney Afrika İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Gabon'un Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı. Aslan, İzmir ile Afrika arasındaki iletişimin oldukça güçlü olduğunu, karşılıklı sık sık ziyaretler düzenlendiğini hatırlatarak, EGİAD üyelerinin ticaretini desteklemek ve yatırım imkanlarını arttırmak hedefinde olduklarını dile getirdi.Bu tür organizasyonların gücüne kuvvetle inandığını ifade eden Aslan, "Türkiye Ticaret Bakanı, 2020'nin Türkiye için Afrika yılı olacağını ilan etti. Türk hükümeti, Afrika bölgesi üzerinden farklı yerlerde bazı lojistik merkezleri kurmayı hedefliyor. Türkiye'nin Afrika'da 42 büyükelçiliği ve 26 ticaret misyonu var. Türk Hava Yolları Afrika'daki 38 noktaya uçuyor. EGİAD olarak, büyükelçiliklerle köprü kurmak istediğimizi, tüm yatırım ve girişim çağrılarını bu anlamda beklediğimizi ve değerlendireceğimizi de belirtmek isterim" dedi. Çeşitli alanlarda yatırım için ülkesine açık davette bulunan Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, "Zimbabve'ye yatırım yapmayı düşünmeniz ve kabul etmeniz için sizlere açık davette bulunuyorum" dedi.

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