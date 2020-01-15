Göztepe’de forvet hareketliliği

BUGÜN NELER OLDU

EN az 3 transfer yapması beklenen Göztepe, Molde'nin Nijeryalı santrforu Leke James ve Viking Stavanger takımının kaptanı sol kanat Zlatko Tripic'le görüşmelere başladı.Avrupa kariyerine Norveç'te Aalesund takımında başlayan 27 yaşındaki golcü James, 2016-2017'de Çin'in Beijing Enterprises takımında forma giyip ardından Molde'ye transfer oldu.Hırvat asıllı Norveçli 27 yaşındaki sol kanat Tripic ise Molde altyapısından yetişti.