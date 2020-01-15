KOSGEB desteğiyle açtı taleplere yetişemiyor

BUGÜN NELER OLDU

Manyas ilçesinde yaşayan Fatma ve Hakan Alkan çifti, iki yıl önce evde saçaklı makarna yaparak ilçe ve çevresindeki marketlere satmaya başladı. Çift kısa süre içinde artan talepler üzerine iş yeri açmaya karar verdi. Üç çocuk annesi Fatma Alkan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'ne (KOSGEB) başvurarak, aldıkları 100 bin lira krediyle iş yeri açtı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlere yaptıkları ürünleri gönderen çift, taleplere yetişemiyor. Yaptıkları ürünlerin tamamen doğal olduğunu belirten Hakan Alkan, "Ayda 3 buçuk ton makarna üretiyoruz. Aylık ciromuz 60 bin liraya yakın. 4 kişi daha bizimle birlikte çalışıyor. KOSGEB'ten destek aldık, bize önemli katkıları oldu. Siparişlerimize yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.