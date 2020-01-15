Menemen Kubilay ile imzaya çok yakın

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1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Ekol Göz Menemenspor, Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nden Kubilay Aktaş'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.Gaziantep FK'nın da transferde kolaylık sağlayacağı ve Kubilay'ın hafta sonuna kadar Menemenspor'a imza atacağı öğrenildi.Fransa'nın Lyon takımında futbola başlayan gurbetçi oyuncu aynı ülkede Saint-Priest, Evian TG ve Saint- Etienne ekiplerinden oynadıktan sonra Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. Boluspor ve İstanbulspor formalarını da giyen Kubilay Aktaş geçen sezon Gaziantep FK'ya imza attı.