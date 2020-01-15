Mermer ocağına vatandaş tepkisi

Merkezi Diyarbakır'da bulunan madencilik firması, İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Baraj Havzası'nda mermer ocağı açmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yaptı. Değirmendere Mahallesi sınırlarında kurulması planlanan ocak için 8 Mayıs 2019'da mahallede halkın katılması için toplantı düzenlendi ancak bölge sakinleri, protesto edip, toplantıya gelmedi. O dönem yapılmayacağı açıklanan proje için firma bir kez daha bakanlığa başvuruda bulundu. Firma, bakanlıktan henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmediğini açıklarken, mahalleli duruma tepki gösterdi. Yıllık 700 bin ton mermer üretilmesi planlanan ocağın ormanlık alanda, Tahtalı Barajı'na yakın olan Karaintepe mevkisinde kurulmak istendiğini söyleyen mahalle sakinleri, projeye onay verilmemesini istedi.Değirmendere Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıkar (50), 2 bin 400 nüfuslu mahallenin, geçimini genellikle salatalık üretilen seralardan sağladığını, ocağın kurulması halinde tek geçim kaynaklarının da yok olacağını öne sürerek, yetkililere seslendi. Yıkar, ayrıca ocağın kurulmak istendiği bölgede henüz kazı çalışmalarının yapılmadığı 1200 yıl önce İyonyalılar tarafından kurulan Kolophon Antik Kenti'nin de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bizim bir tarafımız SİT diğer tarafımız Tahtalı Barajı. Burada ayrıca tütüncülük yapılıyordu, buna kota geldi. Tütüncülük bitti. Şimdi biz geçimimizi seracılıktan sağlıyoruz. Mermer ocağı yapılırsa seracılık biter. Bölgeye gitmek için yol açacaklar. Ormanda dinamit patlatacaklar. Bunun da hem ormana hem de baraja zararı olacak. Çıkan toz toprak Değirmendere'deki ağaçlara, seralara, zeytinlik alanlara büyük zarar verecek. Biz kesinlikle mermer ocağını istemiyoruz. Bunu yaptırmayacağız, ne pahasına olursa olsun. Tek geçim kaynağımız seracılık, o da elimizden alınmasın. Bundan da mahrum kalırsak ne yapacağız? Burada tarihi bölge var. Paranın basıldığı yer burası. Hepsi yok olacak." Mehmet Özkaya (48) ise şöyle konuştu: "Köyümüzde bu proje hayata geçerse bu kadar insan ne yapacak? Seralar ne hale gelecek? Ocağın tozu, kiri seralara girecek. Biz ne yapacağız kardeşim. Böyle kanun olmaz. 3 kişi gelip burada ocak açacak diye bizim seralarımızı yerle bir yapamazlar."

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