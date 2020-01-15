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Okçulukta gözler 2020 Olimpiyatlarında

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Okçulukta gözler 2020 Olimpiyatlarında
TÜRKIYE Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Salon Okçuluk Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapan İzmir'in okçuluk açısından önemli bir şehir olduğunu söyledi. İzmir'deki kulüp ve sporcu sayısının fazla olduğunu hatırlatan Topaloğlu, "2020 yılına İzmir'de başlayalım istedik. Göztepe Spor Kulübü de çok başarılı bir şekilde başladı. Milli takımlarımızda bulunan 3 önemli sporcuyu transfer ettiler. Bundan sonra Göztepe Okçuluk Spor Kulübünün okçulukta ismini duyuracağına inanıyorum" diye konuştu. Samsun'daki salon şampiyonasının ardından açık hava müsabakalarına geçeceklerini belirten Topaloğlu, daha sonra ise olimpiyatlara odaklanacaklarını dile getirdi. Bütün hazırlıkları olimpiyatlara göre yaptıklarını anlatan Topaloğlu, şöyle konuştu: "Olimpiyat kota yarışları çok önemli. İlk kota yarışması da 20-26 Mayıs'ta Antalya'daki Avrupa şampiyonası olacak. Umuyorum ki milli takımlarımız kotayı alıp olimpiyata gidecekler."
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Okçulukta gözler 2020 Olimpiyatlarında
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