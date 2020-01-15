Özdilek’ten fikstür eleştirisi

iraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olduktan sonra pazar günü Süper Lig müsabakasında Galatasaray deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Mehmet Özdilek fikstür eleştirisinde bulundu. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde idman öncesi konuşan deneyimli teknik adam,dedi.Öncelikle Trabzonspor karşılaşmasına motive olduklarını anlatan Özdilek,diye konuştu.Süper Lig'e kaldıkları yerden devam etmek istediklerini kaydeden Özdilek, iç saha ve deplasmanda Denizlispor'a yakışır şekilde mücadele edeceklerini dile getirdi. İkinci yarıda takımları zorlu bir periyodun beklediğini ifade eden Özdilek,dedi. Çünkü oyun anlamda ciddi eksikliğimiz var. Bazı mevkilerde rotasyona girebilecek oyuncu profilimiz yok. Minimum 3 ismi kadromuza katabilirsek, ikinci yarının daha sağlıklı geçeceğini düşünüyorum.ifadelerini kullandı.tecrübeli sağ bekiZeki Yavru ise hemSüper Lig'de hem deZiraat Türkiye Kupası'ndabaşarıyı hedeflediklerinisöyledi. 28yaşındaki oyuncu, "Artıkzorlu bir süreç başlayacak.Bizim için iki kulvarda önemli. Kadro olarak derinliğimizyok. Kupada gidebildiğimizyere kadargitmek istiyoruz. İkikulvarda da başarılı olmakistiyoruz. Yönetimintransfer çalışmalarısürüyor. Devre arasıtransfer yapmak kolaydeğil. Herkesin ikinciyarı hedefleri var. Bizilk yarıyı iyi bir puanda bitirdik.İkinci yarıyı da en iyi yerdebitirmek istiyoruz" dediMalili orta saha oyuncusu Hadi Sacko, sezonun ikinci yarısında performanslarının artacağını belirtti. 25 yaşındaki Sacko, "Hep birlikte takım olarak iyi bir dönem geçirdik. Kupada ilk maçımızda iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. G.Saray maçıyla da sezona iyi başlamak istiyoruz. İkinci yarılar zor geçiyor. Takımlar daha hazırlıklı oluyor. Sezona sakatlıkla başladım. İlk aylarda ritmimi bulmakta zorlandım. Son iki ayda performansım artarak devam etti. İkinci yarıda takımıma daha fazla katkı vermek için çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

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