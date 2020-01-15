Özdilek’ten fikstür eleştirisi

Z
iraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olduktan sonra pazar günü Süper Lig müsabakasında Galatasaray deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Mehmet Özdilek fikstür eleştirisinde bulundu. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde idman öncesi konuşan deneyimli teknik adam, "Perşembe günü (yarın) Trabzonspor ile oynayacağız. Pazar günü Galatasaray maçına çıkacağız. Bu planlamayı yaparken çok hakkaniyetli davranılmamış. Diğer takımlara gösterilen esneklik bize de gösterilebilirdi"
dedi.
KUPA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Öncelikle Trabzonspor karşılaşmasına motive olduklarını anlatan Özdilek, "Yoğun bir periyotta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık geri sayım başladı. Hem kupada hem ligde zorlu bir hafta bizi bekliyor. Kupada iki ayaklı bir müsabaka oynayacağız. Amacımız ilk müsabakada ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek. Kolay değil ancak kupada hedefiniz varsa muhakkak ki Trabzonspor gibi kalibresi yüksek bir ya da iki takımı saf dışı bırakmanız gerekir. Trabzonspor kendi evinde etkili, ofansif gücü yüksek bir takım. İlk ayağı sağlıklı geçmek istiyoruz"
diye konuştu.
HOCA 3 FUTBOLCU İSTİYOR
Süper Lig'e kaldıkları yerden devam etmek istediklerini kaydeden Özdilek, iç saha ve deplasmanda Denizlispor'a yakışır şekilde mücadele edeceklerini dile getirdi. İkinci yarıda takımları zorlu bir periyodun beklediğini ifade eden Özdilek, "Güçlü, ne yaptığını bilen ve deplasmanda da istikrarlı bir görüntü çizen takım olmalıyız. Transferde bünyemize kattığımız bir oyuncu olmadı. Beklentimiz yeni futbolcuların bir an önce aramıza katılması"
dedi. Çünkü oyun anlamda ciddi eksikliğimiz var. Bazı mevkilerde rotasyona girebilecek oyuncu profilimiz yok. Minimum 3 ismi kadromuza katabilirsek, ikinci yarının daha sağlıklı geçeceğini düşünüyorum. Aramızdan ayrılanlar oldu. Onların da yerini dolduramadık. Önceliğimiz orta saha, stoper ve alternatif sol bek"
ifadelerini kullandı.
ZEKİ: İKİ KULVARDA DA BAŞARI İSTİYORUZ
DENIZLISPOR'UN
tecrübeli sağ beki
Zeki Yavru ise hem
Süper Lig'de hem de
Ziraat Türkiye Kupası'nda
başarıyı hedeflediklerini
söyledi. 28
yaşındaki oyuncu, "Artık
zorlu bir süreç başlayacak.
Bizim için iki kulvar
da önemli. Kadro olarak derinliğimiz
yok. Kupada gidebildiğimiz
yere kadar
gitmek istiyoruz. İki
kulvarda da başarılı olmak
istiyoruz. Yönetimin
transfer çalışmaları
sürüyor. Devre arası
transfer yapmak kolay
değil. Herkesin ikinci
yarı hedefleri var. Biz
ilk yarıyı iyi bir puanda bitirdik.
İkinci yarıyı da en iyi yerde
bitirmek istiyoruz" dedi
SACKO: İKİNCİ YARI DAHA İYİ OLACAĞIZ
YEŞIL-SIYAHLILARIN
Malili orta saha oyuncusu Hadi Sacko, sezonun ikinci yarısında performanslarının artacağını belirtti. 25 yaşındaki Sacko, "Hep birlikte takım olarak iyi bir dönem geçirdik. Kupada ilk maçımızda iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. G.Saray maçıyla da sezona iyi başlamak istiyoruz. İkinci yarılar zor geçiyor. Takımlar daha hazırlıklı oluyor. Sezona sakatlıkla başladım. İlk aylarda ritmimi bulmakta zorlandım. Son iki ayda performansım artarak devam etti. İkinci yarıda takımıma daha fazla katkı vermek için çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.