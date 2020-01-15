Sarnıç’ta 40 yıllık tapu sorunu çözülüyor

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Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın, Gaziemir'in Sarnıç bölgesinde 2B arazi sahiplerinin sorunlarının çözüldüğünü müjdelemesinin ardından Gaziemir Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri; Sarnıç'ta 40 yılı aşkın süredir devam eden tapu ve ecrimisil sorununun çözümü için; binaların keşfini yapıyor, binaları fotoğraflayarak kayıt altına alıyor. İZSU'dan alınacak faturalarla birlikte gerekli evraklar Milli Emlak Müdürlüğü'ne gönderilecek. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Sorunun yazışmalar ile çözülmesini bekliyoruz. Yasal yollar ile vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderileceğine inanıyoruz. Bu arazilerin 2006 yılındaki rayiç bedellerle vatandaşlarımıza dağılmasını talep ediyoruz. Bu parseller belediyeye devredilirse, yurttaşlar ile belediye kendi arasında bu arazilerin satışını gerçekleştirecek. Yasal en alt limiti neyse o şekilde vatandaşlarımıza bu satışı yapar, sorunu çözeriz" dedi.