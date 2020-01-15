Üniversitelilere 1 liraya yemek

İzmir'de, öğrencilerin öğlen yemeklerine ucuz fiyattan ulaşabilmesi ve aç kalmaması için belediyeler kampanya başlattı. Karşıyaka esnafı da bu harekete ortak oldu. Karşıyaka'da yiyecek dükkanı olan 20 esnaf, satışını yaptıkları ürünlerin fiyatını bir süreliğine 1 liraya indirdi. Lise ve üniversite öğrencileri, öğrenci kartlarını göstererek, çiğ köfte, tavuklu sandviç, porsiyon köfte gibi yemekleri 1 liraya yiyebilecek. Bazı esnaf bir hafta süre koyarken, bazıları da kampanyayı günde 10 kişi ile sınırlı tutacak.Bostanlı'daki çay evinin sahibi Haluk Çetinkaya, bir hafta boyunca çiğ köfte ve çay menüsünü öğrencilere 1 liradan vereceğini söyledi. Çetinkaya, "Öğrencilerimizin faydalanmaları için onlara destek olmak amacıyla böyle bir kampanya başlattık" dedi. Karşıyaka'da sandviç gibi ekmek arası ürünlerin satışını yapan Naci Üstün, "Karşıyaka'nın insanı olarak, genç öğrencilerimize yönelik düzenlenmiş kampanyaya gönülden katılıyoruz. Bu bizim için çok anlamlı. Bir zamanlar hepimiz öğrenciydik. Tavuklu sandviçi bir hafta boyunca günde 10 öğrencimize 19 lira yerine 1 liraya sunacağız" diye konuştu. Köfte dükkanı sahibi Fikret Metin ise, "Öğrencilerimize destek olmak için bir hafta boyunca 18 liralık salata ve meşrubat içeren porsiyon köfte menüsünü onlara 1 liradan vereceğiz. Bizim çocuklarımız da üniversiteye gidiyor, onların durumlarını biliyoruz. Bizim de elimizden gelen bu, bence onlar için güzel olacak. Ufak bir ayrıntı da olsa güzel bir katkı" dedi. Buca Belediyesi ise soğuk kış günlerinde sınav dönemi geçiren üniversite öğrencilerine, sabah saatlerinde anne eli değmiş gibi hazırlanan çorbalarla destek olmaya devam ediyor.Öte yandan Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 'Manav Extra' adlı işletmenin sahibi Ahmet Peyk, "Askıda meyve, sebze" uygulaması başlattı. Uygulamayla özellikle üniversite öğrencileri başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri hayırseverler tarafından bırakılan meyve ve sebzelerden istifade edebiliyor. Hayırseverlerin parasını verdiği meyve ve sebzeleri poşetleyen işletme sahibi, manavın giriş kapısı önündeki üzerinde ücretsiz yazılı reyona bırakıyor. İhtiyaç sahibi öğrenci veya aileler, istedikleri meyve ve sebzeyi bu reyondan alabiliyor. 4 aydır devam eden proje kapsamında başta üniversite öğrencileri olmak üzere yüzlerce dar gelirli ailelerin yüzü güldü.

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