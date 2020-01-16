3 yaşındaki kız seyir halindeki araçtan düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz pazar günü akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alaşehir- Eşme yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arka kapısı açıldı. Bu sırada arka koltukta oturan 3-4 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğu bir anda araçtan düştü. Yola savrulan minik kız, metrelerce sürüklendi. Minik kızın düştüğünü fark eden otomobilin sürücüsü yaklaşık 20 metre ileride durabildi. Otomobil sürücüsü hemen aracından inerek, düşen çocuğu kucakladı. Bu sırada yolda geçen diğer sürücülerde, yol kenarında durarak minik kıza yardım etti. Minik kız şans eseri, garip kazayı ufgak sıyrıklarla atlattı. Minik Kızın sağlığının iyi olduğunun anlaşılmasının ardından, adı henüz belirlenemeyen sürücü, kızı otomobile götürdü.Yaşanan talihsiz olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın yoldan geçtiği sırada kapısının açılması ve minik kızın yola savrulması saniye saniye kaydedildi. Öte yandan kapıyı minik kızın açtığı belirlendi. Konudan görüntülerin ortaya çıkmasıyla haberdar olan güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntüleri izleyen güvenlik güçleri, aracın plakasından yola çıkarak sürücünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

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