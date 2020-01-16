3’lü zirveden stat müjdesi

, CHP ve İYİ Parti İl Başkanları ortak düzenlenen basın toplantısında, İzmir'in sorunlarının çözümü konusunda beraber hareket edeceklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin ev sahipliğinde bir otelde, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel bir araya geldi. İl başkanları, MHP İl Başkanı Veysel Şahin'in sağlık sorunları nedeniyle katılamadığını ve kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını belirtti. İzmir İl Başkanı Sürekli, Bostanlı balıkçı barınağı ve Buca metrosu gibi yapılması planlanan projelerin hayata geçirilmesi konusunda hızlı hareket edeceklerini ifade etti. Toplantıda il başkanlarının birbirlerine dosya vererek taleplerini ilettiklerini belirten Sürekli, "Karşıyaka Spor Kulübünün talepleri vardı. Gençlik ve Spor Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, Milletvekilimiz Alpay Özalan ve Karşıyaka Spor Kulübünün katılımıyla Ankara'da toplantı yapacak. Bu süreçler inşallah ilerleyecek. O stat oraya yapılacak. Karşıyaka Spor Kulübüne tesisler kazandırmayı hedefliyoruz. Basketbol için kapalı spor salonu çalışmalarımız var. O çalışmalar da takip edilecek" dedi. Çiğli tramvayı için gerekli onayları alınması konusunda girişimde bulunacaklarını belirten Sürekli, Kemalpaşa'ya yüksek okulu kısa süre içinde yapılmasını arzuladıklarını dile getirdi.

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