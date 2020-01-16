Altay transferde gaza bastı

FF 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile oynayacağıİlk olarak Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan sol bek Doğa ile anlaşan siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan orta saha oyuncusu Kerim Avcı ve gurbetçi stoper Erol Alkan'la da prensipte el sıkıştı. Kerim'in son dakika pürüz yaşanmaması halinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar Erol'la ise bugün masaya oturacak.ALMANYA doğumlu 30 yaşındaki Kerim, Türkiye'de Kayseri Erciyesspor, Altınordu, Balıkesirspor, Demir Grup Sivasspor kulüplerinde oynadı.Tecrübeli futbolcu 1. Lig'de 123 maçta 38 gol attı.Erol, son olarak Bulgaristan'da PFC Beroe takımında görev aldı. Altay, kanat oyuncusu arayışını sürdürüyor.İZMIR'DE 16 Ocak 1914'te temelleri atılan Altay, bugün 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Türkiye'de 100 yılı geride bırakan ilk kulüplerden olan Altay'ın yıl dönümü kutlamaları yönetimin saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayacak. Altaylı taraftarlar, saat 19.14'te Alsancak Stadı önünde meşale yakacak. Altay Sosyal Dayanışma Derneği ise 20.00'de Tarihi Havagazı Fabrikası'nda kutlama gecesi düzenleyecek.GÖZTEPE'NIN yeni stadına taşınacak olmasıyla Bornova Belediyesi'yle protokol imzalayıp TFF 1. Lig'de ikinci yarıda iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak Altay'da yönetim kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Kombineler VIP tribün 1000, kapalı 200, maraton 125, öğrenci 50 TL olarak belirlendi. Normal maç biletleri ise kapalı 24, maraton 15, öğrenci 7.5 TL'den satılacak.

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