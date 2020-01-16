Altınordu’ya Beşiktaş’tan iki genç önerildi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu'ya Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan iki genç futbolcu önerildi. Menajerler, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez görev alan gurbetçi orta saha oyuncusu 20 yaşındakive kupada 1 kez oynayan 18 yaşındaki sol bek'ı transfer etmeleri konusunda kırmızı-lacivertlilere önerilerde bulundu. Altınordu, geçen sezon Muhayer'le ilgilenmiş ancak genç futbolcu İzmir ekibine gelmeyi kabul etmemişti. Sol beke Ali Yaşar'ı transfer etmesi nedeniyle Rıdvan'ı almayı düşünmeyen Altınordu, Muhayer konusunda beklemeye geçti.