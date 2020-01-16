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’ya Beşiktaş’tan iki genç önerildi

Giriş Tarihi: 16.1.2020
TFF 1. Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu'ya Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan iki genç futbolcu önerildi. Menajerler, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez görev alan gurbetçi orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Muhayer Oktay ve kupada 1 kez oynayan 18 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmeleri konusunda kırmızı-lacivertlilere önerilerde bulundu. Altınordu, geçen sezon Muhayer'le ilgilenmiş ancak genç futbolcu İzmir ekibine gelmeyi kabul etmemişti. Sol beke Ali Yaşar'ı transfer etmesi nedeniyle Rıdvan'ı almayı düşünmeyen Altınordu, Muhayer konusunda beklemeye geçti.
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Altınordu’ya Beşiktaş’tan iki genç önerildi
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