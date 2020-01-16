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Çocuklar kapalı alanda boğulmuş

Çeşme’de tekneleri batan ve 8’i çocuk 11 göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. 8 çocuğun kapalı alandan çıkamayıp boğulduğu tespit edildi

Giriş Tarihi: 16.1.2020
Çocuklar kapalı alanda boğulmuş
İZMIR'IN Çeşme ilçesinde geçtiğimiz cumartesi fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk, 11 göçmen hayatını kaybetti. 1'i çocuk toplam 8 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı olayla ilgili güvenlik güçleri de harekete geçti. Olayın hemen ardından başlatılan soruşturmada, batan fiber teknenin kaptanlığını yapan ve olay yerinden kaçan O.K., kurunmak için yaktığı ateşin başında yakalandı. Genişletilen soruşturma sonucunda, olayla ilgili olduğu şüphesiyle 5 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GİM) Çeşme Grup Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlılardan fiber tekneyi kullanan kaptan O.K., suçunu itiraf etti. Hayatını kaybeden 8 göçmen çocuğu teknenin önündeki kapalı bölüme kapattığını söyleyen O.K., tekneye toplam 19 göçmenin alınması nedeniyle teknenin battığını ve kapalı alanın kapağının açılamaması sonucunda 8 çocuğun kapalı bölümde boğularak can verdiğini söylediği öğrenildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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Çocuklar kapalı alanda boğulmuş
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