Çocuklar kapalı alanda boğulmuş

Çeşme ilçesinde geçtiğimiz cumartesi fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk, 11 göçmen hayatını kaybetti. 1'i çocuk toplam 8 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı olayla ilgili güvenlik güçleri de harekete geçti. Olayın hemen ardından başlatılan soruşturmada, batan fiber teknenin kaptanlığını yapan ve olay yerinden kaçan O.K., kurunmak için yaktığı ateşin başında yakalandı. Genişletilen soruşturma sonucunda, olayla ilgili olduğu şüphesiyle 5 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GİM) Çeşme Grup Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlılardan fiber tekneyi kullanan kaptan O.K., suçunu itiraf etti. Hayatını kaybeden 8 göçmen çocuğu teknenin önündeki kapalı bölüme kapattığını söyleyen O.K., tekneye toplam 19 göçmenin alınması nedeniyle teknenin battığını ve kapalı alanın kapağının açılamaması sonucunda 8 çocuğun kapalı bölümde boğularak can verdiğini söylediği öğrenildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.