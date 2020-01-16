DSİ’den Manisa’ya devasa yatırımlar

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Manisa'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Manisa'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü oldu. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ege'nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Manisa'da ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda devasa yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Aydın, 15 baraj ve 10 gölet inşa ettiklerini açıkladı. Hasretle beklenen ve yaklaşık yarım milyar metreküp su biriktirme hacimli Gördes Barajı'nı hizmete aldıklarını ifade eden Aydın, "Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Gördes Barajından alınacak su ile Gördes Sağ Sahil Sulaması ile 97 bin 660 dekar, Sol Sahil Sulaması ile de 50 bin 400 dekar olmak üzere, Akhisar Ovasında toplam 148 bin 060 dekar zirai araziyi sulamaya açacağız. Sol Sahil Sulamasında 50 bin 400 dekar sulama şebekesinin inşaatını tamamladık. 2020'in sulama mevsimine çiftçimizi suya kavuşturacağız" dedi.Manisa'nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerde yeni baraj ve göletler inşa ettiklerini ifade eden Aydın, "Şu anda 25 baraj ile 2 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Manisa topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 247 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık" diye konuştu. 2012 yılında hizmete alınan Kula İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Kula ilçesine memba kalitesinde içme suyu sağladıklarını da belirten Aydın, şöyle devam etti; "Manisa'da taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 74 adet taşkın koruma tesisi ile 74 yerleşim yeri ve 76 bin 150 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık. 2 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor." DSİ Genel Müdürü Aydın, "Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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