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EGİAD’dan eğitim atağı

Giriş Tarihi: 16.1.2020
EGİAD’dan eğitim atağı
BUGÜNE kadar çocuklar için birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren, geçtiğimiz yıllarda EGİAD Ortaokulu'nu inşa edip Milli Eğitim'e yeni bir okul kazandıran Ege Genç İş İnsanları Derneği, bu yıl gerçekleştireceği sosyal etkinliklerden elde edeceği geliri eğitime aktarma kararı aldı. Kurşun Kalem Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ile bir araya gelen EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "Çağdaş eğitim standartlarının, iyi eğitim görmüş bireylerin ve bilginin giderek daha büyük bir güç haline geldiği günümüzde, bizlere büyük görev düşmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, yenilikleri izlemek ve ülkemizin gelişmesine katkı sunmak hatta belirleyici olmak eğitim kurumları kadar biz Sivil Toplum Örgütleri'nin de görevidir" dedi.
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EGİAD’dan eğitim atağı
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