Göztepe kupada avantaj peşinde

G
öztepe, Antalyaspor ile kupada 2, ligde 1 olmak üzere üst üste 3 maç yapacak. Rakibiyle bugün kupanın ilk maçına çıkacak İzmir temsilcisinin karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak. Son 16 turu ilk maçında hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakada saat 18.00'de Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda Antalyaspor'a konuk olacak.
Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazar günü yine Antalya'da karşılaşacak iki ekip, kupanın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de mücadele edecek. Bu sezon başında Göztepe'yi çalıştıran teknik direktör Tamer Tuna, Antalyaspor'un başında sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak. Eren Derdiyok, Bubacarr Sanneh ve Veli Çetin'in Antalya kampına götürülmediği sarı-kırmızılı takımda, Andre Poko ve Alpaslan Öztürk'ün sakatlıkları bulunuyor.