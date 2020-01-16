Göztepe kupada avantaj peşinde

BUGÜN NELER OLDU

öztepe, Antalyaspor ile kupada 2, ligde 1 olmak üzere üst üste 3 maç yapacak. Rakibiyle bugün kupanın ilk maçına çıkacak İzmir temsilcisinin karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak.Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazar günü yine Antalya'da karşılaşacak iki ekip, kupanın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de mücadele edecek. Bu sezon başında Göztepe'yi çalıştıran teknik direktör Tamer Tuna, Antalyaspor'un başında sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak.