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İTB’nin yarışması sonuçlandı

Giriş Tarihi: 16.1.2020
İTB’nin Instagram yarışması sonuçlandı
İZMİR Ticaret Borsası'nın 1 Ağustos- 29 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlediği "Çiftlikten Instagrama" adlı Instagram Fotoğraf Yarışması (#itbyarisma19) sonuçlandı. İzmir Ticaret Borsası tarafından dört yıldır düzenlenen Instagram yarışmaları içerisinde rekor katılımın olduğu bu yılki yarışmada Canlı Büyükbaş – Küçükbaş Hayvancılık fotoğraf kategorisinde Özkan Olcay (@ozkanolcay13), Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık fotoğraf kategorisinde Kenan Nihat Elçi (@_ kenannihatelci_), Süt ve Süt Ürünleri Fotoğraf Kategorisinde Bulut Uğur (@ bulut.ugr), Et ve Et Ürünleri kategorisinde ise Gökalp Bilici (@gokalp_bilici) birinciliğe hak kazandı. Dereceye girenleri kutlayan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Yarışmaya 1943 eser katıldı. Şartnameye uygunluk gösteren 829 eser jüri değerlendirmesine sunuldu. Bu yıl en yüksek katılım sayısına ulaştık. Yarışmamıza gösterilen yoğun ilgi ve katılım bizleri çok mutlu etti" dedi.
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İTB’nin Instagram yarışması sonuçlandı
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