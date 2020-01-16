İzmirli 4 kadını sanat birleştirdi

BUGÜN NELER OLDU

aynı firmada çalışırken tanışan 4 kadın, 3 yıl önce aynı atölyede yağlı boya resimler yapmaya başlayarak tutkuya dönüştürdükleri sanatın etrafında birleşti. İş ve özel hayatlarının yanında, akşamları atölyede buluşan tekstil firmasının proje yöneticisi Burcu Sipahi (32), Gizem Yanar (28), Çağıl Alkaç (39), Gülhan Özer (41), 'Artist Panda' adı altında şimdiye kadar 3 yılda 15 farklı mekanda sergi açtı. Sosyal medya paylaşımları ve açtıkları sergilerin yanı sıra iş yerlerinde resim sanatına yönelik eğitimler de veren kadınlar, 2 yıldır Şanlıurfa'nın Başören İlkokulu'na resim malzemesi yardımı yapıyor.