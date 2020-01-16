Manisa’da berber müzesi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal Bilimler Lisesi'nin Almanya, İtalya, Yunanistan ve Avusturya ile yürüttüğü Erasmus proje kapsamında Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nın destekleriyle Şen Berber isimli berber müzesi açıldı. Almanya, İtalya, Yunanistan ve Avusturya'dan öğrenciler okulu ziyaret ederek Berber Kültürü ve Tarihi Müzesi'nde yer alan berberlik mesleğiyle ilgili materyalleri inceleme fırsatı buldu. Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu ve 51 yıldır berberlik mesleğiyle uğraşan çıraklığından bugüne kullandığı malzemeleri müze için okula bağışlayan İsmet Güven de hazır bulundu. Türk öğrencilerle yabancı öğrenciler müzedeki eserleri inceledikten sonra atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Birlikte balon tıraş etme, bıyık yapma oyunu oynadılar. Organik ürünlerle sabun ve dudak kremi yaptılar. Proje öğretmenlerinden Selami Arı, "Berberler ve Kuaförler Odası'nın destekleriyle güzel bir müze oluşturduk" dedi. Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu ise müzeye her türlü desteği vereceklerini kaydetti.