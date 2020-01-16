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Manisalı öğrenciler vitrinde kitap okudu

Giriş Tarihi: 16.1.2020
Manisalı öğrenciler vitrinde kitap okudu
MANISA'DA ilkokul öğrencileri, alışveriş merkezindeki mağazaların vitrinlerinde bulunan mankenlerin yanında kitap okuyarak, okumanın önemine dikkat çekti. Manisa Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu, Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından başlatılan MANEP 2023 "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında "Kitap Okuyan Heykeller" projesini hayata geçirdi. Çeşitli kahramanların kostümlerini giyen öğrenciler, Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi içinde bulunan mağazaların vitrinlerine yerleşti. Vitrindeki mankenlerin yanlarına duran çocuklar kitap okudu. Kitap okumanın önemine dikkat çekilen etkinlikte, vitrindeki çocukları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Manisalı öğrenciler vitrinde kitap okudu
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