Nazilli’de ilk kez yüzme yarışları düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

eçtiğimiz yıl hizmete açılan ve geçen 6 ayda binlerce öğrenci ve vatandaşın kurslara katılarak yüzme öğrendiği Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bu kez il geneli 24 okuldan 120 sporcunun katıldığı 13-14 Yaş Arası Okullar Arası Aydın İl Birinciliği Müsabakalarına ev sahipliği yaptı.Oldukça titiz gerçekleştirilen müsabakalarda 23 hakem görev aldı. Aydın merkez başta olmak üzere birçok ilçeden sporcunun katıldığı yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.Kardeşi Ege Şen ile birlikte müsabakalara katılan Milli Sporcu Ceylin Şen, "Kardeşim Ege katıldığı tüm branşlarda yine birinciliklerle bizleri gururlandırdı. İnşallah o da benim gibi Milli takıma seçilir ve ülkemiz adına yarışır" dedi.