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VW’nin adını kullanıp dolandırmaya çalıştılar

Giriş Tarihi: 16.1.2020
VW’nin adını kullanıp dolandırmaya çalıştılar
GEÇTIĞİMIZ yıl Ekim ayında merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen (VW), Manisa'da 943.5 milyon lira sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurdu. Manisa'da fabrika kurma kararı ile heyecana neden olan Volkswagen daha sonra Barış Pınarı Harekatı başlayınca Alman hükümetinin baskısıyla yatırımını erteleme kararı almış, süreç belirsizliğe sürüklenmişti. Alman devinin Manisa'da yatırım yapma düşüncesini fırsat bilen dolandırıcılar da yeni yöntemlerle insanların duygularını ve ceplerini sömürmeye çalıştığı öğrenildi. Manisa Valiliği, son günlerde artan dolandırıcılık olayları sonrası Valilik ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle ilgili kurumlara, emniyete ve jandarmaya bildirilmesini istedi.
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VW’nin adını kullanıp dolandırmaya çalıştılar
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