Annesi kanseri yendi şimdi Melis yenecek

yaşayan 26 yaşındaki Melis Talay'a, geçen sene meme kanseri teşhisi konuldu. Melis 8 kür kemoterapi gördü; ancak kanser metastaz yaptı. 2019 yılının Eylül ayında yapılan pet çekiminde; kanserin kemik, kemik iliği, baş-boyun, lenf, beyin zarı ve omuriliğine de yayıldığı anlaşıldı. Tedavi sürecinde beyninde ödem oluştuğu için zorlu bir beyin ameliyatını atlatan Melis, kanseri yenmek için kemoterapi tedavisi görüyor.Pankreas, meme kanseri, rahim kanseri ve kan kanserini yenen anne Ayşen Talay (48), "Benimkisi durağan giden bir kanser türüydü ama Melis'inki agresif ilerleyen bir tümör. Vücutta çok çabuk yayılan ve durdurulması güç olan bir tümör. Ben hiçbir şey yaşamamışım. Evladının başına gelmesi o kadar ağırmış ki. O da annesi gibi mücadele veriyor. Yenecek. Ben yendiysem o da yenecektir. Yeneceğine inanıyorum. Çok iyi olacak" diye konuştu. Öte yandan baba Mustafa Talay (56), Melis'in tedavi masrafları için İzmir Valiliğinden onaylı bağış kampanyası için başvuruda bulunduklarını belirtirken, Melis'in arkadaşları da 19 Ocak Pazar günü kanser mücadelesi veren Melis için Buca'da motivasyon gecesi düzenleyecek. Öte yandan baba Mustafa Talay ise İzmir Valiliği'ne bağış kampanyası başlatmak için başvuruda bulunduklarını söyledi.

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