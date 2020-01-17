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Araçtan düşen çocuğun babasına işlem

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Araçtan düşen çocuğun babasına işlem
MANISA'NIN Alaşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin virajı aldığı sırada arka kapısının açılması sonucu 3 yaşındaki kız çocuğunun yola düşmesine ilişkin inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüsünden araca ve sürücüsüne ulaşan jandarma ekipleri, kız çocuğu E.B.Ç'nin babası Y.Ç'yi ifadeye çağırdı. Y.Ç, ifadesinde, kızının aracın kapısını seyir anında iken bir anda açtığını, emniyet kemeri takılı olmadığı için yola savrulduğunu, büyük panik yaşadıklarını ancak çocuğunda herhangi bir yaralanma olmadığı için hastaneye ve kolluk kuvvetine müracaat etmediğini söyledi. Baba hakkında "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem başlatıldı. Alaşehir'in Sobran Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden bir otomobilin virajı aldığı sırada arka kapısının açılmasıyla 3 yaşlarında bir kız çocuğunun yola düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.
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Araçtan düşen çocuğun babasına işlem
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