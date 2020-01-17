Balıkesır, Akıllı Şehirler Kongresi’nde

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"ne katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurduğu stantta 'Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesi'ni, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi ise 'Akıllı Sayaç Okuma Sistemi' projesini tanıttı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, şehrimizin dokusuna uygun planlama ve yaklaşımlarla Balıkesir'in geleceğini dijital dönüşüm ile güçlendiriyoruz. Akıllı şehirlerin lüks değil şehrimiz için bir ihtiyaç olduğunun şuuruyla çalışmalarımıza yön veriyoruz" diye konuştu.