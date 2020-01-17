Bandırma Limanı rağbet görüyor

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Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nda geçen yıl 4 milyon 989 bin 210 tonluk yükleme boşaltma yapıldı. Kara, deniz ve demir yolları bağlantılarıyla geniş liman içi stoklama sahalarına sahip olan liman, İstanbul'un yanı sıra Güney Marmara ve Ege Bölgesi'ne bağlantılarıyla avantaj sağlıyor. Limanda, toplam uzunluğu 2 bin 973 metre olan, derinlikleri de 6 ile 11 metre arasında değişen 20 rıhtımla hizmet veriliyor. Ürünler, gemiden boşaltılmasından gümrükleme sürecine kadar 60 bin ton kapasiteli 12 çelik siloda zarar görmeden muhafaza ediliyor. Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, limanda, dökme katı yük grubunda geçen yıl 4 milyon 150 bin 641 ton yükleme boşaltma yapıldığını, bu rakamın 2018'e kıyasla yüzde 35 artışı gösterdiğini söyledi.