Eşinin gazilik unvanını istiyor

BUGÜN NELER OLDU

, 3 yıl önce adliye binasına düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve 11 ay boyunca tedavi gören polis memuru Mehmet Ali Gökçe, gazilik unvanı için başvuru yaptı. Gökçe, gerekli koşulları taşıdığını gösteren sağlık raporunu SGK'ya iletti. Ancak Gökçe'nin gazilik talebi, şartları yerine getirmediği gerekçesiyle reddedildi. Gökçe, SGK'ya karşı Ankara 13'üncü İş Mahkemesi'nde dava açtı. Gökçe'nin eşi Esra Gökçe (29), bu gururu yaşamak istediklerini söyleyerek, "Olaydan sonra eşim hiçbir zaman eskisi gibi olamadı. Gülüşlerini kaybetti, biz hayatımızdan çok şey kaybettik" dedi.