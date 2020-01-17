Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Eşinin gazilik unvanını istiyor

Eşinin gazilik unvanını istiyor

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Eşinin gazilik unvanını istiyor
İZMİR'DE, 3 yıl önce adliye binasına düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve 11 ay boyunca tedavi gören polis memuru Mehmet Ali Gökçe, gazilik unvanı için başvuru yaptı. Gökçe, gerekli koşulları taşıdığını gösteren sağlık raporunu SGK'ya iletti. Ancak Gökçe'nin gazilik talebi, şartları yerine getirmediği gerekçesiyle reddedildi. Gökçe, SGK'ya karşı Ankara 13'üncü İş Mahkemesi'nde dava açtı. Gökçe'nin eşi Esra Gökçe (29), bu gururu yaşamak istediklerini söyleyerek, "Olaydan sonra eşim hiçbir zaman eskisi gibi olamadı. Gülüşlerini kaybetti, biz hayatımızdan çok şey kaybettik" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşinin gazilik unvanını istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN