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dünyanın en güvenli kentlerinden’

İl Emniyet Müdürü Aşkın, ’in en güvenli kentlerinden biri olduğunu söyledi. Aşkın: Arkadaşlarımızın büyük özverisi ve mesaileri ile güvendeyiz. İzmirliler’i yanımızda hissediyoruz

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
‘İzmir dünyanın en güvenli kentlerinden’
İzmir'de Çeşme Emniyet Müdürlüğü'nün araç filosu, aralarında bağışlarında olduğu 13 yeni araçla güçlendi. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla Çeşme Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 3 yunus motosikleti ile 2 şahin trafik motosikleti de törenle hizmete alındı.

155 HATTI ÇOK YOĞUN
İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Milletler, kahraman evlatları sayesinde yükselirler. Emniyet teşkilatı her zaman güzel ülkemizin güzel insanlarına, güvenlik hizmeti sunmak için çırpınıyor. Bugün İzmir, dünyanın en güvenli kentlerinden birisi. Hem terörle mücadele anlamında hem uyuşturucu mücadelesinde hem genel asayiş ve trafik anlamında güzel İzmir'imiz, dünyanın en güvenli kentlerinden birisi. Tabi bu da, arkadaşlarımızın büyük özverisi ve mesaileri ile gerçekleşiyor. İzmir halkını da yanımızda hissediyoruz" dedi. Emniyet Müdürü Aşkın, "İzmir'de yapılan ihbarların yoğunluk oranı yüzde 92'lerin üzerine çıkmış durumda. Bütün Türkiye'nin çok üzerinde. Vatandaşlarımızın bu kadar yoğun ihbarda bulunması sayesinde, suçlulara daha çabuk vakıf oluyoruz. İzmirimiz'in tamamında, 155 Polis İmdat servisine 2 saniye gibi kısa bir sürede ulaşılabiliyor. Amacımız 4 dakikanın altında da, bizden imdat isteyen vatandaşımızın yardımına koşmak. Dünyanın, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum biliniyor; ama bu güzel kentte, İzmirimiz ve Çeşmemizde güzel insanlarımız, emniyet teşkilatının yanında oldular. Bağışlanan araçlarla, Çeşmemiz daha da güvenli olacak. Olaylara daha çabuk müdahale edeceğiz. Vatandaşlarımızın her sorununda, anında yanında olmamıza katkı sağlayacak" dedi.

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