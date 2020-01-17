İzmir’de Gelinlik Fuarı bereketi yaşanacak

21-24 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kent turizmine büyük hareket getirecek. 2007 yılından itibaren düzenlenen fuar yurt içi ve yurt dışından birçok sektör temsilcisini ağırlayacak. Kapladığı alan bakımından Avrupa'nın en büyüğü olarak görüldüğü söylenen fuarın 2020 ile 2021 modasına yön verecek gelinlik, damatlık, abiye tasarımlarıyla sektörün buluşma noktası olacağına dikkat çekildi. Ünlü isimler de defileler de boy gösterecek. Fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek. Fuarda 2021 yılı modasına yön vermenin yanında, alanında uzman katılımcıların yepyeni tasarımları da görücüye çıkaracak. IF Wedding Fashion İzmir, açılışa sayılı günler kala kentin konaklama sektörüne de büyük hareketlilik getirdi.Fuarın gerçekleşeceği hafta, İzmir'deki birçok anlaşmalı otel doldu. Fuar döneminde satın almacıların IF Wedding Fashion İzmir'e akın etmesi bekleniyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından ağırladığı yabancı alım heyetleri ile IF Wedding Fashion İzmir'de, 2020'de de Hosted Buyer alanı oluşturulacak. 85 ülkeden gelmesi beklenen satın almacıların yanı sıra Türkiye'nin hemen hemen her noktasından sektör profesyonelleri İzmir'de olacak. Açılıştan bir ay öncesinde dolan ve stant satışları sonlanan IF Wedding Fashion İzmir'de profesyoneller, ikili görüşmeler yapacak.

BUGÜN NELER OLDU