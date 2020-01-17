İzmir’in gururu Cansu Özbay

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi alan A Milli Kadın Voleybol takımımızın İzmirli pasörü Cansu Özbay, kentin de gururu oldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Yöneticisi Özkan Özbay'ın kızı olan 23 yaşındaki milli voleybolcuya İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nden (İESOB) ödül geldi. Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu, yıldız sporcuyu Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret edenUrla'da 1996 yılında dünyaya gelen Cansu, Göztepe, Arkasspor, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'da oynadıktan sonra VakıfBank'a transfer olmuştu.