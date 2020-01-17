Kaf Kaf için yüzyılın fırsatı

arşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Mavişehir'deki yaklaşık 100 bin metrekarelik açık spor alanı imarlı arazinin yeşil-kırmızılı kulübe tahsisi için müracaatı yaptıklarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun arazi için kendilerine yeşil ışık yaktığını belirten Büyükkarcı,diye nitelendirdiği projenin hayata geçmesi için başta Hamza Dağ olmak üzere İzmir milletvekillerinin ve Ak Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin büyük çaba göstediklerini vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ankara'da düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı sırasında ve sonrasında Bakan Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini ifade edenFutbol, basketbol ve voleybol altyapı tesisi olarak kullanılması planlanan arazi için konuşan Büyükkarcı, "Bu proje, Karşıyaka Kulübü tarihinin kilometre taşlarından biri olacak. Büyük bir eksiğimiz giderilmiş olacak. Gelecekte daha güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir KSK istiyorsak güçlü bir altyapıyı mutlaka başarmalıyız. Bu arazinin kulübümüze tahsisi ile 107 yaşındaki kulübümüzün bugüne kadarki en büyük altyapı yatırımını gerçekleştirmiş olacağız.diye konuştu.

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