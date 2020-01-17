Siyaset akademisi kayıtları sürüyor

Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Birim Sorumlusu Bilal Kırkpınar, partisinin 19'uncu dönem Siyaset Akademisi kayıtlarının başladığını ve kayıtların 27 Ocak'a kadar devam edeceğini açıkladı.Siyaset Akademisi'nde tecrübeli siyasetçiler ve akademisyenler tarafından siyaset, sosyoloji, iletişim, ekonomi, dış politika gibi temel alanlarda dersler verileceğini vurgulayan Kırkpınar, açıldığı günden bu yana 75 bin kişinin eğitim gördüğünü ifade etti. Türkiye genelinde dereceye giren kursiyerlere ödüllerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceğini, ödül olarak da çeşitli ülkelere gezi programı hediye edileceğini ifade eden Kırkpınar, "Siyaset Akademisi'nin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da verecekleri derslerle 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Kayıtlarımız 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. AK Parti Sürekli toplumla iç içe olan politikalarını ve faaliyet planlarını belirlerken teşkilatların ve halkın taleplerine cevap verme niteliği taşımasına önem veren bir partidir. Bu nedenle her seçimde elde ettiği başarısının altında yatan en önemli uygulamalardan birisi de AK Parti Siyaset Akademisi'dir" diye konuştu.

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