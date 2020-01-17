Stadyum için başvurulan araziden tarihi mezar çıktı

BUGÜN NELER OLDU

stadyum yapılması düşünülen Eskihisar Mahallesi'ndeki Laodikya çevreyolunun güneyindeki alanda yapılan sondajda kazısında, duvarla çevrili yaklaşık 2 bin yıllık tarihi tonozlu mezar tespit edildi. Yapılan kazı çalışmalarında dikdörtgen planlı aile mezar odası ortaya çıkarıldı. Mezarların içinde 1 bronz İmparator Caracalla (M.S. 211-217) sikkesi, gümüş kaplama İmparator Valerianus (M.S.253-260) sikkesi bulundu. Stadyum yapılması planlanan alan daha önce 3'üncü derece SİT alanıyken, tarihi mezarın bulunmasıyla birlikte 1'inci derece SİT alanı oldu. Stadyum için başka bir yer bakılacak.