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Stadyum için başvurulan araziden tarihi mezar çıktı

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Stadyum için başvurulan araziden tarihi mezar çıktı
DENIZLI'DE stadyum yapılması düşünülen Eskihisar Mahallesi'ndeki Laodikya çevreyolunun güneyindeki alanda yapılan sondajda kazısında, duvarla çevrili yaklaşık 2 bin yıllık tarihi tonozlu mezar tespit edildi. Yapılan kazı çalışmalarında dikdörtgen planlı aile mezar odası ortaya çıkarıldı. Mezarların içinde 1 bronz İmparator Caracalla (M.S. 211-217) sikkesi, gümüş kaplama İmparator Valerianus (M.S.253-260) sikkesi bulundu. Stadyum yapılması planlanan alan daha önce 3'üncü derece SİT alanıyken, tarihi mezarın bulunmasıyla birlikte 1'inci derece SİT alanı oldu. Stadyum için başka bir yer bakılacak.
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Stadyum için başvurulan araziden tarihi mezar çıktı
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