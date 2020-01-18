Kuru incir yüz güldürdü

ÜRETIM ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzümde Türkiye'nin dünyada piyasa yapıcı olması için Toprak Mahsulleri Ofisi ile Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ortak hareket etti. Ege İhracatçı Birlikleri'nde 2019 yılı değerlendirmesi, 2020 hedefleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru üzümünün ortalama ihraç fiyatının iki yılda ton başına 630 dolar yükseldiğini, ortalama 250 bin ton kuru üzüm ihraç eden Türkiye'nin 150 milyon dolar daha fazla döviz kazanır hale geldiğini kaydetti.2017 yılında ortalama 1520 dolar olan bir ton kuru üzümün ihraç fiyatı, 2019 yılı sonunda 2 bin 150 dolara yükseldi. 2019 yılında 110 farklı ülkeye 65 bin ton kuru incir ihraç edilerek 236 milyon dolar gelir elde edildiğini söyleyen Celep, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin destekleriyle, TMO başarılı bir uygulamaya imza atarak sektörümüzün en önemli ihraç ürünlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzümün hak ettiği değere ulaşmasına imkan sağladı" dedi.

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