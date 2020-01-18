Manisa’da TOKİ’ye 2 bİn 456 başvuru

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) başlattığı "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Akgedik'te inşa edilecek 350 konuta 2 bin 456 başvuru yapıldı. Projede 245 adet 2+1, 105 de 3+1 konut yer alacak. En fazla başvurunun yapıldığı projede şehit aileleri, harp ve vazife malülleri, dul ve yetimler, engelli ve emekliler için de kontenjan ayrılacak. Başvuruların ardından TOKİ tarafından projenin ihalesi yapılacak, ardından belirlenen tarihte de hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişi gerçekleştirilecek. 3. etapta yer alacak bin konut ile birlikte bölgede yaklaşık bin 500 konutun daha yükseleceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik'te bir şehir inşa ettiklerini dile getirdi. Projelerin önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından ihaleye çıkarılacağını kaydeden Başkan Çerçi, "Amacımız maddi imkansızlıklar dolayısıyla ev sahibi olamayan vatandaşlarımızın yuva sahibi olmasına vesile olmak" dedi.