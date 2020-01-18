Sağlıkta yapay zeka konuşuldu

BUGÜN NELER OLDU

SAĞLIKTA dijital dönüşümün etkilerinin ele alındığı, İzmir Sağlık Müdürlüğü desteğiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi düzenlendi. Balçova ilçesinde bir otelde başlayan kongrenin açılış törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Zeliha Koçak Tufan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Dr. Sema Ramazanoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, tıp ve teknoloji dünyasından bilim insanları katıldı. Yerli üretim insansı robotların da kısa hitapta bulunduğu törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, sağlıkta bilgi ve internet teknolojilerinin kaynaklık ettiği yeni beklentiler oluştuğuna dikkati çekti. Meşe, "Sağlıkta yapay zekanın eğitim, araştırma, bakım, tedavi, sağlıklı tutmak, erken teşhis, karar verme gibi uygulama alanları bulunuyor. Sağlık hizmetlerinin gelişen teknolojiye bağlı olarak yeniden kurgulanması öngörülüyor" dedi. 2 gün sürecek kongre 6 ülkeden bilim insanlarının da yer aldığı yaklaşık 750 katılımcıyı ağırlayacak.