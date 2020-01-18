‘Trafikte yol kavgası yaşanırsa uzaklaşın’

Oto alım satım işi yapan Gürcan Karatosun, Manisan'nın Akhisar ilçesinde birlikte kafeterya işlettiği oğlu Alican Karatosun ile otomobil satın almak için geçen 21 Temmuz gecesi İzmir'e geldi. İddiaya göre, otomobille seyir halinde olan baba ve oğlu, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçta bulunan Bahattin Nalcı (27), Ramazan Çoban (36) ve Aydın Ö. (34) ile yol verme yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından yollarına devam eden iki taraf, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde tekrar karşılaştı. İddiaya göre araçtan inen 3 kişi ile baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Baba Gürcan Karatosun, bu sırada yaşanan kavgada darbedilmesi sonucu yere düştü. Hastaneye kaldırılan Gürcan Karatosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakalanan 3 kişiden Ramazan Çoban ve Bahattin Nalcı ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Aydın Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ramazan Çoban ve Bahattin Nalcı'nın, kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında kavgaya karışmadıkları tespit edildi. 2 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar veren mahkeme, Aydın Ö. hakkında yakalama kararı çıkardı. Kısa süre içinde yakalanan Aydın Ö., cezaevine gönderildi. Tahliyelerinin ardından konuşan Bahattin Nalcı, "Bu olayın yaşanmasından ötürü gerçekten çok üzgünüz" dedi. Diğer tutuksuz sanık Çoban ise "Olayın ardından uzun süre cezaevinde kaldık ve çok zor zamanlar geçirdik. Trafikte yaşanan tartışmalarda daha sakin olunması gerekiyor. Herkes sinirlerine hakim olmaya çalışsın. Biz böyle bir olayın içinde bulunduk ve başımız yandı, kimsenin başı yanmasın. Trafikte bir tartışma çıkarsa, oradan derhal uzaklaşın" dedi.

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