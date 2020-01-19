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Akhisarspor puanla start verdi

1. Lig’de ikinci yarıya Adana deplasmanında başlayan temsilcisi, golsüz beraberlikle eve puanla dönmeyi başardı

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Akhisarspor puanla start verdi
Adana'da oynanan maç hareketli başladı. Karşılaşmanın 9. dakikasında sol kanatta hareketlenen Vrsajevic, sıfıra inerek ceza alanına ortaladı. Ceza sahası içinde topa yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarı gitti. 49'da Adanaspor'un kontratağında soldan hızla ilerleyen Eren derine inerek ortasını açtı. Ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Savaş topu dışarı yolladı. 69'da Adanaspor atağında sağ taraftan Eren'in attığı topla solda buluşan Mehmet Sedef'in rakibini çalımlayarak içeriye attığı sert top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı. Maçın son anlarında hakemi aldatmaktan ikinci sarıyı gören Vrsajevic kırmızıyla atıldı.
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Akhisarspor puanla start verdi
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