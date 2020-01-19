Bir ailenin evlat acısı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 13 yaşındaki kız çocuğunun babası Hüsamettin Kesikbaş, tedavi altına alınan 2 kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Kesikbaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle kızlarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Denizli Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden kızları Sude ve Sena'nın sağlık durumlarının iyiye gittiğini aktaran Kesikbaş, "Bu, dayanılacak bir şey değil. İçimiz yanıyor ama Allah'ım ikisini bize bağışladı. Onların durumu iyiye gidiyor. Çocuklarıma bakabilmem için ayakta kalmaya çalışacağım. Allah razı olsun eşimden dostumdan, büyüklerden. Devlet büyüklerimiz bizi yalnız bırakmadı. Tanımadığım insanlar bile arayıp, başsağlığı diledi. Demek ki, yalnız değilmişiz bu memlekette" diye konuştu. Baba Kesikbaş, kızlarının rahatsızlığından dolayı rapor aldığını ve okula gitmediklerini anımsatarak, şunları kaydetti: "8 yıldır aynı evde yaşıyoruz ve aynı odada soba yakıyoruz. 3 gündür kızlarım çok hastalardı. Gripten dolayı 3 gün rapor verdiler. Öğretmenleri sağ olsunlar 'dinlensinler' dedi. Ama akşam acı haberi aldım. Sobadan sızan gaz onları tam gafil anda yakalamış. Normalde tütünce kapıları, pencereleri açardık. İşte onların hastalığından dolayı uykuları gelince... Gazdan etkilenen küçük kızım Sena salona kadar emeklemiş. 'Abla başım çok ağrıyor.' demiş. O da 'Benim de ağrıyor uyuyalım da geçsin.' demiş. Ne bilsinler, gripten dolayı olunca... Şükür kızlarımdan 2'sini kurtardık, birini ise kurtaramadık. Ecel gelmiş. Ne diyelim. Çocuklar gripten dolayı o anki baş ağrısı için 'uyayalım da geçsin' diye düşünmüşler. Gaz da onları öyle bir anda yakalamış." Kesikbaş, kızı Seda'nın sağ olsaydı önceki gün karnesini alacağını ifade etti.

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