Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Denizli tekrar peşinde

Denizli tekrar peşinde

Sezonun açılış maçında son şampiyon ’ı mağlup eden , bugün saat 16.00’da oynanacak karşılaşmada rakibini bu kez deplasmanda devirmek istiyor. Özdilek oyuncularından azami dikkat istedi

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Denizli tekrar peşinde
Süper Lig'de ikinci yarıya Galatasaray deplasmanında başlayacak Yukatel Denizlispor'da camia başarıya inanıyor. Sezonun ilk haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen yeşil-siyahlılarda tüm hazırlıklar tamamlanırken, Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat, bugün istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Teknik ekibe ve takıma güvendiklerini dile getiren Fırat, "Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor'a hafta içinde 2-0 kaybettik. Bu bizim moralimizi bozmadı. Galatasaray karşısında oyuncu arkadaşlarımız en iyi mücadelelerini ortaya koyacak. Tam 9 yıl sonra döndüğümüz Süper Lig'e Galatasaray galibiyetiyle başlamıştık. Yine kazanmamamız için neden yok" diye konuştu. Teknik direktör Mehmet Özdilek ise, futbolculardan dikkatli oynamalarını isteyerek, "İstanbul'dan puanla dönmemiz önemli" dedi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli tekrar peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN