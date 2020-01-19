Denizli tekrar peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ikinci yarıya Galatasaray deplasmanında başlayacak Yukatel Denizlispor'da camia başarıya inanıyor. Sezonun ilk haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen yeşil-siyahlılarda tüm hazırlıklar tamamlanırken, Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat, bugün istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Teknik ekibe ve takıma güvendiklerini dile getiren Fırat,diye konuştu. Teknik direktör Mehmet Özdilek ise, futbolculardan dikkatli oynamalarını isteyerek, "İstanbul'dan puanla dönmemiz önemli" dedi