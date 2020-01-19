‘Kristalize bal gerçektir’

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Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) işbirliğinde Milas Arı ve Bal Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Dünyada çam balı üretiminin yüzde 92'sinin Muğla ili ve Kuşadası'nın Dilek Yarımadasında elde edildiğini, bunun da üçte birinin Milas ilçesinde gerçekleştiğini ifade etti. Reşit Özer, "Balımızı markalaştırmak, arıcılığımızı geliştirmek için biz MİTSO olarak ne yapılması gerekiyorsa, yapmaya hazırız" diye konuştu. MAYBİR adına konuşan Gıda Mühendisi Yasin Kırgız ise, "Muğla'da arı popülasyonu arttı. Artık orman alanları artan arı popülasyonuna dar gelmeye başladı" dedi.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeninar. "Balın doğası gereği bal kristalize olur. Marketlerde bir tane kristalize olmuş bal görüyor musunuz? Görmezsiniz, çünkü katkılıdır. Biz doğallık noktasında tüketiciyi bilinçlendiremedik. Tüketici ambalaja bakıyor. Yüksek fiyata önem veriyor. Bu ürünün fiyatı yüksek ise iyidir, diye düşünüyor" diye konuştu.