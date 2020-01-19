Manisa’ya kadın eli değecek

Manisa'nın
mimarisi kadınlara
emanet. Kent
genelinde Manisa
Mimarlar Odası,
Turgutlu Mimarlar
Odası, Salihli
Mimarlar Odası
ve Akhisar Mimarlar
Odası olmak
üzere 4 oda bulunuyor.
Kasım ve aralık
aylarında yapılan seçimlerde
yeni başkanlar belli oldu.
Manisa Mimarlar Odası'nda
Yasemin Gümüş yeniden
başkan seçildi. Akhisar'da
Gülden Şataf Erhun,
Salihli'de Emel Pekmez
Arslanoğlu ve
Turgutlu'da Bahar
Kaptanoğlu İnan
başkanlığa seçildi.
Böylece 4 odada da
kadın mimarlar başkan
seçilmiş oldu.
Manisa Mimarlar
Odası Başkanı Yasemin
Gümüş, "Manisa'nın
mimarisi biz kadınlara
emanet olacak. Hep
birlikte kadınların neler
yapabileceğini göstereceğiz"
dedi.