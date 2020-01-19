Manisa’ya kadın eli değecek

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Manisa'nınmimarisi kadınlaraemanet. Kentgenelinde ManisaMimarlar Odası,Turgutlu MimarlarOdası, SalihliMimarlar Odasıve Akhisar MimarlarOdası olmaküzere 4 oda bulunuyor.Kasım ve aralıkaylarında yapılan seçimlerdeyeni başkanlar belli oldu.Manisa Mimarlar Odası'ndaYasemin Gümüş yenidenbaşkan seçildi. Akhisar'daGülden Şataf Erhun,Salihli'de Emel PekmezArslanoğlu veTurgutlu'da BaharKaptanoğlu İnanbaşkanlığa seçildi.Böylece 4 odada dakadın mimarlar başkanseçilmiş oldu.Manisa MimarlarOdası Başkanı YaseminGümüş, "Manisa'nınmimarisi biz kadınlaraemanet olacak. Hepbirlikte kadınların neleryapabileceğini göstereceğiz"dedi.