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’ya kadın eli değecek

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Manisa’ya kadın eli değecek
Manisa'nın mimarisi kadınlara emanet. Kent genelinde Manisa Mimarlar Odası, Turgutlu Mimarlar Odası, Salihli Mimarlar Odası ve Akhisar Mimarlar Odası olmak üzere 4 oda bulunuyor. Kasım ve aralık aylarında yapılan seçimlerde yeni başkanlar belli oldu. Manisa Mimarlar Odası'nda Yasemin Gümüş yeniden başkan seçildi. Akhisar'da Gülden Şataf Erhun, Salihli'de Emel Pekmez Arslanoğlu ve Turgutlu'da Bahar Kaptanoğlu İnan başkanlığa seçildi. Böylece 4 odada da kadın mimarlar başkan seçilmiş oldu. Manisa Mimarlar Odası Başkanı Yasemin Gümüş, "Manisa'nın mimarisi biz kadınlara emanet olacak. Hep birlikte kadınların neler yapabileceğini göstereceğiz" dedi.
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Manisa’ya kadın eli değecek
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