Menemen’in tadı kaçtı!

BUGÜN NELER OLDU

İlk devrenin son haftasında Altınordu'ya 1-0 yenilen sarı-lacivertiler ligde üst üste ikinci maçını da kaybedip zirve yolunda darbe aldı. Giresunspor karşısında vasatı aşamayan bir performans ortaya koyan Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci'nin eksik bölgelere en az iki transfer istediği kaydedildi. GOLÜ çok erken yediklerini ifade eden genç teknik adam,ifadelerini kullandı.