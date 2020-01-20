Asırlık otel evsizler için yuvaya dönüştü

İzmir'in tarihi çarşısında Anafartalar Caddesi üzerinde yıllara meydan okuyan asırlık otel, 1900'lü yılların başında faaliyet göstermeye başladı. İzmir'in en eski otelleri arasında bulunan ve bir zamanlar turist akınına uğrayan 46 odalı tarihi otel, son 38 yıldır İlyas Çamtaş tarafından işletiliyor. 2'inci sınıf asırlık otel, Cumhuriyet, savaş ve darbe gibi birçok tarihi olaya da tanıklık etti. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçisini ağırlayan otel, aynı zamanla yalnız ve evsizlerin de sıcak bir yuvası haline geldi. Tarihi otele her türlü insanın kalmak için geldiğini ve belirli kurallara göre müşteri kabul ettiğini belirten 77 yaşındaki İlyas Çamtaş, "8-10 sene önce turistler yazın çok geliyordu. Yer bulmak için sırada beklerlerdi. Yazın daha çok ziyaretçi oluyor" dedi. Otelin daha önce han olarak kullanıldığını ve tarihi olaylara tanıklık ettiğini vurgulayan Çamtaş, "Bu otel Cumhuriyet gördü, savaş gördü. Ben tarihi seviyorum. Bu tarihi binayı elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum. Mal sahibi 'bir tadilat yapacağım' diyor fakat tadilattan sonra aynı özelliği taşıyabilecek mi taşıyamayacak mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.Asırlık oteli görmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu vurgulayan Çamtaş, "İnsanlar tarihi görsün, eskiyi yaşasın. Buyursunlar gelsinler. Benim en üzüntü duyduğum şey odalarda banyo olmaması. 5-6 tane odalı banyom olsa hem ben memnun olacağım hem gelenler memnun olacak. Odalar güzel ve temiz ama banyo yok. Bakanlığımızın bize yardımcı olmasını isterim. Ben bu oteli sağ olduğum sürece yaşatmak istiyorum" diye konuştu.

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