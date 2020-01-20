Denizli ve Birgi’de yarıyıl tatili bereketi

Okulların yarııl tatiline girmesiyle birlikte aileler, çocuklarıyla kayak merkezlerine akın etti. Denizli'nin Tavas ilçesindeki Denizli Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. 2 bin 420 rakımlı kayak merkezine gelen kayakseverler, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 pistte kayak yapma imkanı buluyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyenler, merkezde eğlenceli zaman geçiriyor. Kayak merkezi Müdürü Ömer Teke, karın geç yağmasından dolayı birçok kayak merkezinde olduğu gibi sezonun geç başladığını fakat çok güzel ve kaliteli kar yağdığını, şu an 1.5 metre kar kalınlığı olduğunu belirtti.Misafirlerin merkezde güzel bir gün geçirebilmesi için pistlerde ve sosyal tesislerde en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını anlatan Teke, "Özellikle yarıyıl tatili dönemiyle birlikte havaların da güzel gitmesiyle çok ciddi miktarda misafir ağırlıyoruz. Kayak merkezimiz Ege'nin merkezinde bir yer. İzmir, Muğla, Antalya, Aydın ve Manisa'dan misafir çekiyor. Bu anlamda bölgemize büyük katkı sağlıyor. Ege'nin birçok yerinde insanlar kar görmezken burada kayak sporu yapılabiliyor. Burası butik bir snowboard merkezi haline gelmeye başladı" dedi. "Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Reha Mete de merkezin kristal kar özelliğinin bulunması nedeniyle tercih edildiğini ifade etti. "İzmir'in Uludağı" olarak adlandırılan Bozdağ'da çığ tehlikesi nedeniyle kayak tesislerinin kapalı olması, tarihi Birgi beldesindeki pansiyonculara yaradı. Yarıyıl tatili için çok sayıda rezervasyon aldıklarını söyleyen Birgili işletmeciler, Bozdağ'daki kayak tesislerinin kapalı olmasının kendileri için hem olumlu hem de olumsuz olduğunu söyledi. İşletmeci Hakan Ökenel, İzmir, Manisa ve Aydın gibi illerin yanı sıra çevredeki il ve ilçelerden çok sayıda telefon aldıklarını belirtti. Birgi'ye gelmeleri durumunda çok sayıda pansiyonun konuklara hizmet vereceğini belirten pansiyon işletmecisi Gökhan Çalış da "Birgi'de son dönemde ardı ardına pansiyonlar açılmaya başlandı. Özel araçlarla 15-20 dakikada Bozdağ'a çıkılabilmektedir" diye konuştu. Birgi Mahallesi Muhtarı Mutlu Sulukan ise, "Misafirlerimiz, gündüz Gölcük ve Bozdağ'a çıkıp akşamları da Birgi'de konaklayabilmektedirler. Beldemizde 9 pansiyon yaklaşık 150 yatakla hizmet ediyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU