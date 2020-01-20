Destan’ın ölümünde çelişkili ifadeler

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kılıçreis Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta pazar günü Destan Arda (25), evinin salonunda arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. İddiaya göre Destan Arda, arkadaşı A.N.İ.'yi şaka amaçlı kucağına almaya çalışırken dengesini kaybederek, cam salon kapısına düştü. Kırılan cam parçalarının boğazına saplanması nedeniyle Arda kanlar içinde kalırken, ev arkadaşı H.E. de durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Destan Arda, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Destan Arda'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi. Destan Arda'nın boğazında, 'Cut here' (Burayı kesiniz) yazılı bir dövme olması dikkat çekti.Destan Arda'nın ölümünün ardından olay anında evde bulunan 2 arkadaşının çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken Destan Arda'nın ev arkadaşı olan beden eğitimi öğretmeni H.E., ifadesine, 1.5 aydır aynı evde yaşadıklarını anlatarak, "Saat 21.00 sıralarında eve geldim. Evde daha önceden tanımadığım Burçin diye bir kız vardı, daha sonra A.N.İ isimli bir başka kız geldi. Burçin evden ayrıldı. Kendime alkol almak için dışarı çıktım, saat 01.00 sıralarında eve geldim. A.N.İ, Destan ve ben alkol alıp, uyuşturucu kullandık. Salonda üçümüz birlikteyken, Destan A.N.İ.'yi kucağına almaya çalışıyordu. Bir anda ses duydum. Arkamı döndüğümde salon kapısının camının kırıldığını, Destan'ın yerde olduğunu fark ettim. Odanın ışıkları kapalıydı, ışığı açtığımızda Destan'ın yerde kanlar içinde olduğunu gördüm. Ambulansı aradım. A.N.İ. şoka girerek, evden ayrıldı" dedi.A.N.İ. ise ifadesinde, Bostanlı'daki evinden çıkıp saat 21.40 sıralarında arkadaşı Destan Arda'nın evine geldiğini belirterek, "Eve girdiğimde, kısa turuncu saçlı bir kız ve orada tanıştığım H.E. vardı. Turuncu saçlı kız daha sonra gitti. Evde hep birlikte alkol aldık, evin içinde ışıklar yanmıyordu, karanlık bir ortam vardı. Destan ve H.E. uyuşturucu kullanmıştı. Ben de sızmıştım. Daha sonra bir gürültü duydum ve kalktım. Destan'ı kapı eşiğinde, yerde kanlar içinde gördüm. Sonrasını tam hatırlamıyorum" dedi.

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