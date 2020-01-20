Göz göz Göztepe!

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçına Antalya'da çıkan Göztepe, Antalyaspor'u 3-0 yendi.36'da Halil Akbunar'ın ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Serdar Gürler sert vurdu. Boffen topu çelmeyi başardı. Ancak, dönen topun Serdar'a çarpmasıyla fileler ikinci kez havalandı: 0-2.İlk yarı Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile kapandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü rakibine bırakmayan Göztepe maçı 3-0 kazandı. İki ekip çarşamba günü kupada çeyrek final için karşılaşacak.Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut maçın ardından futbolcularına teşekkür etti: "3 gün önce kupada karşılaştığımız bir rakipti Antalyaspor. Defansif anlamda zorlandığımız bir karşılaşma olmuştu. Çok değerli bir galibiyet oldu. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmış olduk oyuncularımı kutluyorum. Bizden desteğini burada da esirgemeyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum."

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