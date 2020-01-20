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Karnesını alan su altını keşfe çıktı

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Karnesını alan su altını keşfe çıktı
EGE Bölgesi'nin ilk ve tek akvaryumu olma özelliğini taşıyan 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu İzmir Akvaryumu'nda 15 günlük sömestir tatili yoğunluğu başladı. Binlerce deniz canlısını bir arada görme fırsatını bulan minikler, karnelerini alınca su altı dünyasını keşfetmeye koştu. Tematik bölümleri ve yerden başlayan akvaryum tünelleriyle hizmet veren akvaryumda, tatil dönemine özel 'çocuk su altı tüneli' ise ziyaretçilere açıldı. Akvaryumda biberonla balıkları besleyen minikler, rehberler eşliğinde interaktif öğrenme sürecine de dahil oldu. Sömestr döneminin en yoğun dönemlerden bir tanesi olduğunu söyleyen İzmir Akvaryum pazarlama sorumlusu Arda Tunca, "Sömestr döneminde ortalama 40 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Özellikle hafta sonları ziyaretçi sayımız artıyor. Günün her saatinde farklı yaş gruplarını ağırlıyoruz. Çocuklar bir eğitim- öğretim dönemini geride bıraktılar. Birçok canlı türlerini burada yakından görebiliyorlar" dedi.
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Karnesını alan su altını keşfe çıktı
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