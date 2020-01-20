Karşıyaka’nın sorunu çözülecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Karşıyaka'nın İZVAK'la altyapı tesisi yapma projesi geliştirip tahsisini istediği Mavişehir'deki yaklaşık 100 dönümlük araziyi yerinde inceledi. Hamza Dağ, mülkiyet sorununun çözüldüğü arazinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu, projenin Karşıyaka'ya büyük fayda getireceğini söyleyerek, "Bu altyapı tesisinin kulübe kazandırılması kulübe katkı sağlayacaktır. Bölgenin yapısına uyun, tamamen sosyal alanı olan, dışarıdan gelenlerin de spor yapabileceği tesisi burada milletimize kazandırmak istiyoruz"
diye konuştu. Dağ, "İzmir çok güzel bir statta maç izleyecek ve bundan sonra maçlardan daha büyük keyif alacak. Alsancak Stadı da önümüzdeki sezon açılacak. Bu statlar neticeye ulaştıktan sonra Karşıyaka Stadı için de gerekli girişimleri yapacağız. 2018 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız operasyonla beraber bazı problemler doğdu. Bunun da yatırımlara bir etkisi oldu. 2020 yılı içinde bu problemleri ülkemizin çözeceğini düşünüyorum. Karşıyaka Stadı için adım atmak için takibi yürüteceğiz. O da yine hep aklımızın bir kenarında duruyor"
ifadelerini kullandı.