Karşıyaka’nın sorunu çözülecek

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Karşıyaka'nın İZVAK'la altyapı tesisi yapma projesi geliştirip tahsisini istediği Mavişehir'deki yaklaşık 100 dönümlük araziyi yerinde inceledi. Hamza Dağ, mülkiyet sorununun çözüldüğü arazinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu, projenin Karşıyaka'ya büyük fayda getireceğini söyleyerek,diye konuştu. Dağ, "İzmir çok güzel bir statta maç izleyecek ve bundan sonra maçlardan daha büyük keyif alacak. Alsancak Stadı da önümüzdeki sezon açılacak. Bu statlar neticeye ulaştıktan sonra Karşıyaka Stadı için de gerekli girişimleri yapacağız. 2018 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız operasyonla beraber bazı problemler doğdu. Bunun da yatırımlara bir etkisi oldu.ifadelerini kullandı.